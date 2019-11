Axepta Bnp Paribas presenta il negozio del futuro al Salone dei pagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Axepta Bnp Paribas, la società specializzata nei pagamenti in Italia, con oltre 120mila pos e più di 10 milioni di transazioni al mese, crea il negozio del futuro.La società ha così trasformato il suo stand al Salone dei pagamenti, in corso a Milano in questi giorni, nel concept di negozio che ognuno potrà probabilmente trovare nel proprio quotidiano in un futuro prossimo, sulla base dei trend di evoluzione tecnologica che il mercato, in particolare quello dei pagamenti digitali, sta proponendo a ritmi elevati.«Nello store di Axepta, grandi schermi permettono al negoziante di visualizzare, con aggiornamenti live, i flussi di cassa consentendo anche una gestione rapida, efficace e precisa della contabilità - si legge in una nota -. Si potranno avere, soprattutto, informazioni su cosa interessi maggiormente al visitatore del negozio in un dato momento o cosa lo colpisca maggiormente di quanto esposto in vetrina. Ciò per creare un’offerta sempre aggiornata che incontri, in modo concreto e fattuale, i trend di domanda e di gusto della clientela attuale e potenziale, puntando ad una piena soddisfazione. Il cliente privato, da parte sua, potrà non solo guardare la merce fisicamente presente nello store, ma anche scorrere digitalmente i cataloghi, scegliere un prodotto, pagarlo in modalità cashless e dare indicazioni per il recapito a domicilio o in altro luogo a lui più utile e comodo.Stefano Calderano, amministratore delegato di Axepta Bnp Paribas: «Questa iniziativa, che stiamo sperimentando con curiosità da parte di chi entra nello store, nasce dalla nostra idea di business per la quale il pagamento è sempre più parte integrante della customer experience che offriamo ai nostri clienti, investendo, con lo sguardo al futuro, in un modello di offerta innovativa e tecnologica».L’offerta di Axepta Bnp Paribas spazia dall’accettazione dei principali circuiti e wallet digitali, alla fornitura di terminali pos basati sulla tecnologia Android - che la Società ha lanciato per prima in Italia - fino allo sviluppo di applicazioni e servizi a valore aggiunto che vanno oltre il pagamento stesso.Rientra in questa strategia la nuova piattaforma digitale Clicpay che permette al cliente di incassare pagamenti senza la necessità di un pos, inviando richieste di pagamento ai propri clienti anche via mail, sms o tramite QR Code, semplificando i processi e rendendo il tutto più veloce, utile, sicuro.