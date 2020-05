Axepta Bnp Paribas lancia la vetrina digitale ClicOrdina per le pmi

Ultimo aggiornamento: 14:29

Axepta Bnp Paribas - attiva nella gestione dei pagamenti elettronici in Italia, con oltre 120mila posOS e più di 15 milioni di transazioni al mese - lancia ClicOrdina, una vetrina digitale per la promozione e la gestione online dei punti vendita e delle attività che forniscono la consegna a domicilio.Grazie a questa iniziativa, spiega un comunicato, Axepta rafforza ulteriormente il proprio sostegno alle piccole e medie imprese, in particolare in questo momento di difficoltà economica a seguito dell'emergenza Covid-19. Con ClicOrdina le aziende avranno l'opportunità di accelerare la digitalizzazione del proprio modello di business per trovarsi pronte anche nel momento della ripresa post lockdown, agevolando l'incontro tra domanda ed offerta sul web."Con ClicOrdina vogliamo dare una risposta concreta alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese, specie in una situazione particolarmente complessa come quella attuale - ha affermato Stefano Calderano, amministratore delegato di Axepta Bnp Paribas -. Questa iniziativa, infatti, è dedicata sia alle aziende che fino ad oggi non avevano sentito la necessità di un approccio a distanza con la clientela, sia a quelle imprese che, indipendentemente dal lockdown, avevano già pensato di sfruttare le opportunità della digitalizzazione ma che ancora non avevano trovato una soluzione chiavi in mano, pratica ed immediata come ClicOrdina".Registrarsi su ClicOrdina è semplice e totalmente gratuito. Senza alcun investimento tecnologico, ciascun esercente disporrà di una propria vetrina sul web, da personalizzare con la storia della propria attività e con le offerte sui prodotti, in cui potrà indicare le aree per cui è disponibile la consegna a domicilio ed i riferimenti per essere contattati dai clienti finali. Questi ultimi potranno effettuare il proprio ordine via telefono, sms o via Whatsapp. Nelle prossime settimane, ClicOrdina offrirà agli esercenti la possibilità di attivare una convenzione con primari partner di logistica per poter effettuare la consegna in tutta Italia, tramite corriere, a condizioni preferenziali.Axepta curerà al 100% lo sviluppo e la promozione della piattaforma sui canali digitali, attraverso iniziative social e non solo, per aumentare la visibilità della piattaforma e generare traffico in termini di visite e richieste di contatto (cliente/esercente). Anche per i consumatori finali utilizzare ClicOrdina sarà molto semplice: potranno effettuare ricerche inserendo il proprio Cap, l'indirizzo e la tipologia di prodotto cercato entrando così in relazione in pochi click con il negozio di interesse per procedere all'ordine e concordare le modalità di pagamento e di consegna a domicilio.ClicOrdina è aperto a tutti gli esercenti, che siano essi clienti di Axepta o meno. Per chi lo desidera, inoltre, Axepta offre il servizio "ClicPay", innovativo strumento di pagamento per incassare a distanza senza un pos fisico o un sito e-commerce. Con ClicPay, gli esercenti potranno inviare richieste di pagamento ai clienti tramite mail, sms o Whatsapp, semplificando e velocizzando al massimo i processi di acquisto, il tutto con i più elevati standard di sicurezza, comparabili a quelli di un terminale pos fisico.