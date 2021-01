© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -BNP Paribas ha deciso di agevolare gli esercenti, di tutte le categorie merceologiche, e sostenere la ripresa dell'attività economica: fino alla fine dell'anno verranno azzerate tutte lesulle micro-transazioni (fino a 5 euro) con pagamento su POS fisico Axepta tramite il circuito, con carta fisica, anche in modalità contactless e da smartphone."Con questa iniziativa – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Axepta – vogliamo dare il nostro contributo in questa fase ancora difficile della vita quotidiana e dell'economia. Siamo sicuri che lo sforzo che stiamo mettendo in campo sarà, per gli esercenti, una forma di incentivo e di sostegno e favorirà l'abitudine all'utilizzo dei pagamenti digitali anche per tutte le piccole transazioni quotidiane, sia sui canali fisici sia online".L'azzeramento delle commissioni suifino a 5 euro su POS fisico Axepta è già operativa, senza nessun limite minimo di fatturato e senza necessità che l'esercente ne faccia richiesta, durerà per tutto il 2021. Dal punto di vista contabile si traduce in undelle commissioni previste per le transazioni su circuito PagoBancomat che, come da contratto di acquiring sottoscritto, saranno regolarmente addebitate all'esercente nel mese di competenza, per poi essere rimborsate tramite compensazione con le commissioni eventualmente da addebitare nel mese successivo, o a mezzo bonifico nel caso in cui non ci siano commissioni da compensare. Il rimborso sarà evidenziato, nel dettaglio delle singole transazioni oggetto di rimborso, all'interno dell'estratto conto mensile.