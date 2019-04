Axèlero, improcedibile la Proposta di Concordato Preventivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IlAxélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia. L'Autorità è arrivata a questo giudizio rilevando i, avvenuto in data successiva a quello del Piano e della Proposta Concordataria. Il Tribunale ha, inoltre, osservato chedemandate al Giudice in fase di ammissione della domanda di Concordato Preventivo.La Società, fa sapere in una nota ufficiale, di conseguenza a quanto comunicato,che abbia all'ordine del giorno, in maniera prioritaria, lanel rispetto dei principi di par condicio ed astenendosi, in particolare, dal compiere atti dispositivi o pagamenti che possano alterare i crediti esistenti e rilevati alla data di avvio della procedura di concordato. Nella prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori e ricorrendone le condizioni, Axelero, continua lo scritto,