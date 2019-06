axélero chiede al Tribunale di Milano ammissione al concordato in continuità

(Teleborsa) - axélero, Internet Company quotata sul mercato AIM Italia ha annunciato il deposito, presso il competente Tribunale di Milano, del ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato in continuità.



Il ricorso fa seguito alla riapprovazione della situazione patrimoniale al 28 febbraio 2019 ed alla riapprovazione del bilancio 2018 da parte del CdA in data 17 maggio, annunciate il 31 maggio scorso, assieme all'intenzione di promuovere ricorso per la domanda di ammissione al concordato preventivo, quale misura funzionale al ristabilimento dello sbilancio patrimoniale della società.





