Axel Springer vola a Francoforte su prezzo OPA lanciata da KKR

(Teleborsa) - Si muove in forte rialzo il titolo Axel Springer che sulla piazza di Francoforte vanta un progresso di oltre 11 punti percentuali.



A fare da assist alle azioni del Gruppo editoriale la notizia che il fondo americano KKR lancerà un'OPA al prezzo di 63 euro per azione. Si tratta di un premio di oltre il 40% rispetto allo scorso 29 maggio, quando la società tedesca aveva confermato di essere in trattativa per il buyout con il colosso USA del private equity.



L'offerta, presentata attraverso il veicolo d'investimento Traviata II, valuta Axel Springer 6,8 miliardi di euro.





