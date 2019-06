© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lemeglio note come, sonorelativamenteche marciano ad undiDi fatto,la cui emissione però è legata ache hanno unper l'ambiente, come l- Proprio di recente, laha puntato i riflettori suillustrando un pacchetto di misure intitolato, in linea con il quale dal 2021 sarà necessario un supplemento didi euro all'anno per raggiungere gli obiettivi individuati per il 2030 su clima ed energia per i quali questi nuovi meccanismi di finanziamento e di investimento potrebbero giocare un ruolo essenziale.L'idea alla base deiha fin qui ampiamente dimostrato di essere: unma si trova a unsecondoNel mercato delleserve dunque una nuova tipologia di, che consenta alle aziende di reperire risorse per finanziare progetti a più ampio raggio come ad esempiouna nuova classe di bond dellaper aiutare una diventare piùe favorire così una piùLo sostiene, appuntouno dei principali investitori globali, che considera essenziale affiancare ai tradizionali, che devono restare un segmento a sé stante, una nuova categoria didestinata alle aziende di vari settori industriali che non hanno sufficienti investimenti inma che vogliono comunque ridurre il proprio- Un esempio di transition bond è stato ildi euro lanciato conda Snam nella prima parte del 2019. Questo bond, ilha l'obiettivo di finanziare alcuni investimenti in transizione energetica previsti dal progetto di innovazionedunque non solo in asset 100% green ma anche in attività per ridurre l'impatto ambientale."I transition bond - commenta, a capo della divisionededicata specificamente a un percorso per aiutare le aziende a