Aviva chiude risultati 2019 con utili in crescita

(Teleborsa) - La compagnia inglese Aviva ha chiuso l'esercizio 2019 con utile ante imposte (IFRS) pari a 3,37 miliardi di sterline, in aumento dai 2,12 miliardi precedenti. Le vendite di polizze assicurative sono salite del 2% a 9,3 miliardi di sterline e l'utile operativo del 6% a 3,2 miliardi. Dividendo in crescita del 3% a 30,9 pence.



Anche in Italia Aviva ha proseguito il trend positivo nel 2019, riportando un utile operativo in crescita dell'11% a 222 milioni di euro e asset under management (AuM) in crescita del 24% a 34,9 miliardi di euro. Si è registrato anche un rafforzamento della solidità patrimoniale, con un Solvency Ratio che sale a 158% dal 134% dell'esercizio precedente,. Il rafforzamento patrimoniale e i risultati conseguiti hanno consentito il pagamento al Gruppo di 220 milioni di euro di dividendo.







