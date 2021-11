Avis Budget brilla con la trimestrale

Martedì 2 Novembre 2021, 17:30

(Teleborsa) - Protagonista al Nasdaq il titolo Avis Budget che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'86,63%.

Lo specialista dell'autonoleggio ha chiuso il terzo trimestre con risultati superiori alle attese. Nel periodo, l'utile per azione si è attestato a 10,74 dollari contro i 6,52 dollari che avevano previsto gli analisti. I ricavi sono pari a 3 miliardi superiori ai 2,7 miliardi del consensus.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avis Budget più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Avis Budget è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 519,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 147. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 891,2.