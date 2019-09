Avio, utile e ricavi semestre in forte crescita. Ritorno al volo Vega nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il primo semestre con undi euro, in crescita del 14% rispetto al primo semestre 2018, anche grazie ad una minore incidenza degli oneri fiscali.Nello stesso periodo i, grazie alle attività di produzione del lanciatore Vega e alle attività di sviluppo del nuovo vettore spaziale Vega C di prossima generazione.attestandosi a 16,1 milioni di euro ea 8,1 milioni.al 30 giugno pari a +20,4 milioni di Euro (+49,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018) in linea con le attese dell'ordinario andamento del ciclo finanziario aziendale e considerando il pagamento dei dividendi nel mese di maggio per un valore di 11,6 milioni di Euro (+16% rispetto al dividendo 2018).in calo a 745 milioni di Euro (-15%) in attesa della conferenza ministeriale 2019 dell'ESA e della firma dei prossimi batch dei lanciatori Vega C e Ariane 6.per il nuovo(Ariane e Vega C) sonoper un valore complessivo di circadi euro."Nella prima metà dell'anno – ha spiegato l'Ad– abbiamodei nuovi motori, (rispettivamente primo stadio comune a Vega C e Ariane 6 e secondo stadio del lanciatore europeo Vega C). Questi test rappresentano unC il cui volo di qualifica è previsto nel. Al tempo stesso abbiamo condotto le campagne di prova del modello in scala ridotta della camera di combustione del motore M10 a Ossigeno-Metano per lo stadio superiore del futuro Vega E (a breve il primo test al banco in scala reale della camera di combustione)".L'Amministratore Delegato, nel corso del CdA, ha illustrato idella Commissione Indipendente d'Inchiesta guidata da ESA e Arianespace, con il supporto di Avio, in relazione all'nel mese di luglio (prima volta nella storia del lanciatore Vega, dopo 14 lanci consecutivi di successo).Tra le possibili cause del malfunzionamento la più probabile è collegata ad un'anomalia del comportamento termo-strutturale della calotta superiore del motore di secondo stadio Zefiro23. La Commissione ha identificato undei risultati e unper la risoluzione del problema identificato. Il, a seguito della verifica dell'implementazione delle azioni correttive, è. È stato inoltre avviato il processo didegli eventualidi breve termine."Stiamo lavorando molto intensamente con il supporto di ESA ed Arianespace per risolvere il problema enel rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità", ha assicurato Ranzo, precisando "l'anomalia di Vegadi crescita di medio e lungo termine"."Continuiamo a lavorare - ha sottolineato - alloe stiamo avviando il, per i test sui motori criogenici. Nel frattempo, abbiamo completato la configurazione del nuovo SSMS, il dispenser in grado di portare contemporaneamente in orbita numerosi piccoli satelliti per soddisfare le richieste sempre più sofisticate dei Clienti. Rimaniamo quindi focalizzati e confidenti sulle opportunità di creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine".