Avio, terzo lancio di successo per Ariane 5

(Teleborsa) -, che giunge così alla sua 105esima missione. Il lanciatore europeo, partito dal centro spaziale dinella Guyana francese (CSG), ha correttamentegeostazionaria iche forniranno rispettivamente servizi dintra-orbitale per satelliti in orbita bassa.Ariane 5 utilizza la potenza deie dellaprodotti in Italia da, azienda leader nel settore della propulsione spaziale.Commentando il lancio, l'Amministratore di Avio,, ha sottolineato che questo terzo lancio "continua adegli attuali lanciatori europei, mentre è giàlo sviluppo dei lanciatori di nuova generazione, contribuendo a fornire ad Avio e ai suoi partner europei fiducia e stimolo ulteriori a riprendere le attività di lancio del Vega nel più breve tempo possibile".