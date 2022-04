Avio, soci approvano bilancio e dividendo di 0,178 euro

Giovedì 28 Aprile 2022, 20:15







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di un dividendo unitario di 0,178 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo di 4,5 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 11 maggio 2022, con stacco cedola n. 6, il 9 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 10 maggio 2022 ( record date).



I soci hanno anche approvato la politica di remunerazione, approvato il Piano "Performance Share 2022-2024" e confermato quale amministratore della società Marcella Logli (che rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022).