(Teleborsa) - Con una nota stampa, nella mattinata di oggi 11 luglio, annunciava la conclusione prematura della 15esima missione del lanciatore Vega.In un messaggio video, rivolto a clienti, partner e investitori finanziari, l'spiega quanto avvenuto."Cari clienti, partner e investitori finanziari, la scorsa notte ildopo una sequenza di 14 successi di fila dal volo di qualifica. Le cause di questo evento non sono ancora note eallo scopo è stata costituita una commissione d'inchiesta guidata dall'l'agenzia spaziale francese. Questo ci ricorda che purtroppo nessun sistema complesso, come un sistema di lancio nello spazio, è esente dalla possibilità di un fallimento e, del resto, la conquista dello spazio è fatta anche di fallimenti dai quali si impara e si cresce. Nei prossimi giorni, trovare le adeguate soluzioni e vi restituiremo informazioni. Tuttavia faremo questo solo alla fine del nostro processo di investigazione e non in corso quando ancora staremo analizzando le ipotesi ma staremo facendo le relative analisi.di oltre 50 anni di settore, per identificare i problemi e trovare le giuste soluzioni".