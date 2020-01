Avio, presentato progetto SPTF in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato, relativo alla costruzione in sardegna di un(LRE, Liquid rocket engines) e di un impianto per la realizzazione dia Perdasdefogu, all'interno del Poligono sperimentale di interforze di(PISQ).destinato alle attività spaziali e finanziato da, in collaborazione con, ha richiesto undi euro. Neidi attività è previstoche arriveranno, a regime, fino a 35 unità. Le professionalità richieste sono altamente specializzate e costituite da ingegneri, chimici, informatici e tecnici."In Sardegna stiamo costruendo unae di riferimento del settore spaziale europeo", ha spiegato l'Amministratore delegato di Avio,, spiegando che "grazie a questo impianto, infatti,. Si tratta di un investimento importante che conferma la leadership del nostro Paese nel settore dell'industria spaziale".La realizzazione del banco di prova LRE destinato all'esecuzione dialimentati aad alto contenuto tecnologico e di innovazione, costituirà il primo obiettivo. Parte integrante del Progetto SPTF è ancheche continuerà ad essere svolta nella sede di Villaputzu."La Regione crede fortemente e investe con convinzione nel settore aerospaziale, motore di sviluppo delle nuove tecnologie e traino per la crescita e l'occupazione nei territori", ha affermato il governatore della Sardegna,, aggiungendo che la Regione "si pone sempre più come centro di riferimento nazionale per la ricerca e l'innovazione e attrattore di imprese e investimenti.Il Presidente del(DASS),, si è detto "particolarmente lieto di aver contribuito all'attrazione in Sardegna di un attore di grande spessore"."Oggi siamo qui per testimoniare la rilevanza di un progetto che nasce da una forte sinergia tra la Difesa, l'industria nazionale e le istituzioni locali", ha detto il, comandante del PISQ.