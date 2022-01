Avio, nuovi contratti di lancio per Vega C e nuove attività di sviluppo

(Teleborsa) - Al termine di un intenso anno 2021 contraddistinto da 3 missioni di successo Ariane e 3 missioni di successo di Vega concluse in circa 6 mesi, Avio annuncia la firma da parte di Arianespace di nuovi contratti di lancio per Vega C, il cui volo inaugurale è atteso per maggio 2022.

In particolare, tra la fine di dicembre 2021 e l'inizio di gennaio 2022, è stato firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Italiana per il lancio dei satelliti Platino 1 e Platino 2 tra il 2022 e il 2024. Platino è una piattaforma satellitare avanzata leggera interamente sviluppata e prodotta in Italia, che sarà in grado di servire i futuri clienti in una vasta gamma di missioni.

Inoltre, sono stati firmati con l'ESA e il CNES, l'Agenzia Spaziale Francese, i contratti di lancio di Microcarb e NESS. Microcarb è un micro-satellite per la misurazione dell'assorbimento e del rilascio di CO2 nell'atmosfera. NESS è un Nanosat per una missione dimostrativa per la sorveglianza dello spettro delle radiofrequenze civili da attività di jamming. Sia Microcarb che NESS voleranno in rideshare su Vega C.

Infine, sono stati firmati con l'Agenzia Spaziale Europea i contratti per i satelliti Flex e Altius per il lancio entro il 2025. Flex fornirà servizi di mappatura della fluorescenza della vegetazione per monitorare i cicli del carbonio e le attività agricole anche per sicurezza alimentare, mentre Altius monitorerà lo stato dello strato di ozono dell'atmosfera terrestre.

L'insieme di questi ordini evidenzia la credibilità delle capacità di execution di Avio e il track record di performance di Vega.

Queste missioni - spiega Avio in una nota - evidenziano inoltre da un lato l'idoneità di Vega C a soddisfare un ampio spettro di esigenze dei clienti, e dall'altro l'impegno di Avio verso la sostenibilità e il miglioramento della vita sulla terra attraverso le applicazioni spaziali più innovative.

Oltre ai nuovi contratti di lancio, Avio ha firmato con l'ESA nel dicembre 2021 un nuovo contratto di sviluppo per Vega C per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro. Tale programma consentirà ulteriori ottimizzazioni di tecnologia e razionalizzazioni industriali per Vega C, con un conseguente miglioramento della competitività dei costi.

Inoltre, nel dicembre 2021 Avio ha completato l'integrazione del nuovo motore M10 a LOX-Metano dello stadio superiore per Vega E il cui Volo Inaugurale è previsto per il 2026. Il motore è stato ora trasferito presso la SPTF (Space Propulsion Test Facility) di Avio in Sardegna per iniziare le campagne di test nel febbraio 2022. Questo motore porterà una forte evoluzione nelle prestazioni e nella sostenibilità ambientale per i sistemi di propulsione di ultimo stadio e rappresenta un importante tassello della futura roadmap tecnologica di Avio. Nel corso del 2022 sarà integrato un ulteriore motore di prova per estendere la campagna di test.

I voli inaugurali di Vega C e Ariane 6 sono previsti rispettivamente a maggio e nella seconda parte del 2022, con il team Avio attualmente in Guyana Francese a lavorare sulle ultime fasi di preparazione. La maggior parte delle strutture di volo di Vega C sono già presso il sito di lancio, mentre è in corso la messa in servizio del nuovo sistema di controllo. L'inizio della campagna di integrazione per il lancio è previsto nel mese di febbraio.

Gli ultimi mesi dell'anno 2021 sono stati caratterizzati da un inaspettato e generalizzato significativo aumento dei costi energetici in tutta Europa. Tale aumento è atteso perdurare anche nel 2022. A tal proposito, Avio ha prontamente reagito attraverso una nuova partnership, iniziata nel dicembre 2021, con Cogenio-Enel X per la gestione della centrale termoelettrica di Colleferro, finalizzata a garantire la sicurezza delle forniture di energia e vapore alle migliori condizioni economiche.

"I contratti firmati tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 confermano l'intenso lavoro svolto dal team Avio, che ha portato a una rinnovata fiducia da parte del mercato nei lanciatori Vega. Con la spedizione delle strutture di volo di Vega C alla Guyana francese, la campagna di lancio è vicina al kick off, per il lancio previsto a maggio 2022, mentre anche Ariane 6 è ormai vicinissimo al lancio nella seconda parte del 2022", ha commentato Giulio Ranzo, AD di Avio.