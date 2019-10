Avio, firmato contratto per lancio satellite ESA Biomass con Vega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e l'hanno firmato il contratto per il lancio delLa, principalmente attraverso l'analisi dell'assorbimento e del rilascio di anidride carbonica dovuti all'utilizzo dei combustibili fossili e alla deforestazione. Biomass forniràdovuti alla deforestazione e all'impoverimento delle foreste.Biomass sarà lanciato a bordo del vettore Vega dalla base spaziale europea nella Guyana Francese nella finestra di lancio che inizierà da ottobre 2022.Il satellite avrà una massa al decollo di circa 1.200 kg. e sarà collocato in un'orbita eliosincrona ad un'altitudine di 666 km.– ha detto. Ancora una volta Vega si dimostra la soluzione migliore sul mercato per i satelliti di osservazione della Terra e".