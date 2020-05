Avio, EBITDA in crescita nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con, in linea con il corrispondente trimestre dell'esercizio precedente., pari a 7,2 milioni di Euro, mostra unaispetto al primo trimestre 2019, grazie alla stabilizzazione dei costi di struttura e a dispetto delle donazioni effettuate a seguito dell'emergenza Covid-19 (0,5 milioni Euro).di euro ed incorpora l'aumento degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti negli anni scorsi.La, pari adi euro, riflette l'andamento tipico del ciclo finanziario nel corso dell'esercizio.Nel corso del primo trimestre, la società di Colleferro arriva nel settore aerospaziale, ha realizzato con successo(VA251 e VA252 rispettivamente a gennaio e febbraio). Il, equipaggiato con SSMS e più di 50 satelliti a bordo, è stato integrato sulla rampa di lancio nei mesi di gennaio e febbraio, ma le attività sono state poi sospese il 16 marzo per la chiusura della base spaziale in Guiana Francese a causa dell'emergenza COVID19. La base di Kourou è stata poi riaperta l'11 maggio scorso e il lancio di VV16 èDurante l'emergenza sanitaria, Avio ha realizzato, le comunità locali più vicine e importanti per le attività operative della Società.