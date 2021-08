Avio, dimissioni consigliere indipendente non esecutivo Stefano Pareglio

1 Minuto di Lettura

Lunedì 23 Agosto 2021, 20:30







(Teleborsa) - Avio ha ricevuto le dimissioni del Professor Stefano Pareglio dalla carica di Consigliere Indipendente non esecutivo della Società, "rassegnate per incompatibilità sopravvenute connesse a nuovi impegni professionali". Le dimissioni - spiega la Avio in una nota - sono efficaci con effetto immediato.



Stefano Pareglio era, altresì, membro del Comitato Sostenibilità di Avio.



Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Stefano Pareglio non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della Società.



Avio fa sapere inoltre che il Consiglio di Amministrazione della società è già attivo nel merito della propria operatività e, in occasione della prossima riunione utile, istraderà il percorso formale necessario alla cooptazione quanto prima di un nuovo consigliere.