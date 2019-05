Avio chiude 1° trimestre boom con crescita a doppia cifra fatturato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che chiude i primi tre mesi dell'anno con un forte aumento degli indicatori economico-finanziari attribuibile anche alle attività legate alloIl periodo si è chiuso con unaed undi 7 milioni di euro, che risulta inrispetto al primo trimestre 2018, beneficiando della minore incidenza dei costi fissi sui maggiori volumi di attività e di un basso livello di costi non ricorrenti. Parallelamente, l'a 3,1 milioni di euro.Sostanzialmente invariata ladi Euro che tuttavia risente dell'effetto negativo derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 per 6,4 milioni di Euro, ma paragonando il dato "pro-forma" al 31 dicembre 2018, pari 42,7 milioni di Euro, la Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2019 risulta migliorata di 6 milioni di Euro."Il 2019 sarà un anno fondamentale per lo sviluppo della nostra azienda che vedrà 4 voli di Vega e 5 di Ariane 5 in attesa del volo inaugurale, previsto all'inizio del 2020, di Vega C, il nuovo lanciatore europeo con una capacità di carico fino a 2.350 Kg", ha spiegato l'Amministratore delegato Giulio Ranzo, aggiungendo "il buon avvio del 2019, i continui progressi nello sviluppo di tecnologie e applicazioni, insieme alla crescita del mercato mondiale dei piccoli satelliti, ci consentono di continuare a guardare al futuro con ottimismo".Nel corso del primo trimestre, sono stati effettuati con successo 1 lancio di Vega (VV14) ed 1 lancio di Ariane 5 (VA247). In parallelo, è statadel nuovoche è così entrato nelladi qualifica (previsto all'). Si evidenzia inoltre che nei primi mesi del 2019 è stato effettuato con successo il secondo tiro al banco sia del(primo stadio dell'Ariane 6 e del Vega C) e del nuovo motore(secondo stadio del Vega C) in Sardegna.