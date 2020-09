Avio brilla in Borsa dopo lancio Vega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per Avio, che mostra un'ottima performance in Borsa, con un rialzo del 6,6%. Il titolo beneficia dell'atesissimo lancio di Vega, avvenuto nella notte da Kourou (Guyana Francese), che ha permesso il lancio di 53 fra nano, micro e minisatelliti, grazie all'esclusiva tecnologia SSMS, progettata da Avio per rispondere alla domanda di servizi di lancio di gruppi di piccoli satelliti.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,04%, rispetto a -0,91% del principale indice della Borsa di Milano).Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 16,01 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 14,95. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 14,39 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.