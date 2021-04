29 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Avio ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, destinando l'utile netto, pari a 8,771 milioni di euro a dividendo per 7,321 milioni e a utili portati a nuovo per 1,45 milioni. I soci hanno quindi stabilito di distribuire un dividendo unitario e in contanti di 0,285 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione.

Inoltre, l'assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi e deliberato in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione. Via libera all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della società, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal CdA per un valore complessivo massimo del 10% del capitale sociale (pari a circa 9 milioni di euro).