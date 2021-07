Avio, ampliamento contratto con MBDA France per oltre 80 milioni di euro

Mercoledì 7 Luglio 2021, 15:15

(Teleborsa) - Avio, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nella realizzazione di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione per il trasporto spaziale, ha comunicato di aver ricevuto diverse estensioni degli ordini di produzione da MBDA France S.A.S. per la produzione di ulteriori lotti di Booster per il sistema di difesa anti-aereo e anti-missile ASTER-30, per un importo totale superiore agli 80 milioni di euro.

Questi nuovi ordini vanno a sommarsi a quanto già registrato e comunicato nel maggio 2020 - evidenzia Avio - ed è previsto che le consegne relative a questi ordini aggiuntivi copriranno l'arco temporale 2022-30.

"Siamo lieti di ricevere questo importante ordine - ha commentato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio - e di continuare a lavorare con i nostri importanti partner nel settore della Difesa, mentre prepariamo i prossimi fondamentali voli di Vega previsti rispettivamente ai primi di agosto e in autunno, e senza perdere di vista il volo inaugurale di Vega C atteso per il primo trimestre 2022".