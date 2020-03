Aviazione commerciale, sospesa la regola sugli slot per compagnie aeree

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Su proposta del Consiglio dei Ministri europeo,. Il crollo dei movimenti aerei nei cieli del vecchio continente, dove nella giornata del 30 marzo i voli sono stati l'88% in meno rispetto allo scorso anno,In mancanza di tale utilizzo, la regola ne decretava la decadenza.. Viene assegnato dagli Enti di controllo del flusso del traffico aereo (per l'Europa il CFMU di Eurocontrol) quando è necessario applicare. Lo slot ha un valore economico, più alto a seconda dell'importanza dell'aeroporto in relazione ai movimenti e agli orari più richiesti.