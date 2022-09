AutoZone, quarto trimestre sopra le attese per ricavi e utili

Lunedì 19 Settembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - AutoZone, il principale rivenditore e distributore di pezzi di ricambio e accessori per auto in America, ha registrato vendite nette per 5,3 miliardi di dollari nel suo quarto trimestre terminato il 27 agosto 2022, in aumento dell'8,9% rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. Le vendite comparabili dei negozi, o le vendite di negozi aperti da almeno un anno, sono aumentate del 6,2% nel trimestre.



L'utile lordo, in percentuale delle vendite, è stato del 51,5%, con una diminuzione di 73 punti base rispetto all'anno precedente. L'utile netto del trimestre è aumentato del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso a 810 milioni di dollari, mentre l'utile diluito per azione è aumentato del 13,4% a 40,51 dollari da 35,72 dollari dello stesso trimestre dello scorso esercizio.



Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava in media un utile per azione di 38,41 dollari su ricavi per 5,16 miliardi di dollari.