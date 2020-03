Autotrasporto, rischio chiusura di un'azienda su due per clienti che non pagano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a causadi crediti insoluti e concommissionatinel tempo di versare il dovuto. Il tutto fortemente aggravato dall'emergenza Coronavirus, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di, e questa volta non si tratta di allarmismo - avverte Maurizio Longo - non occorrono soltanto gli strumenti economici idonei a tamponare l'emergenza,"Le attuali difficoltà operative in cui si trovano le imprese di autotrasporto non sono nulla - osserva Longo -. Mentre in Francia i committenti che non pagano, o pagano in ritardo, i corrispettivi di autotrasporto sono soggetti a norme penali, troppo spessoo se ne ritarda sine die il saldo e. A questo blackout finanziario si sommano le complicazioni determinate da uffici amministrativi che non operano, attività produttive chiuse o fatte chiudere,