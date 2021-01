© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasportisono stati destinati complessivamenteagli incentivi per le attività dinel settore dell'autotrasporto. Lo comunica il MIT in una nota."Sono risorse importanti perché promuovere unae – commenta la Ministra De Micheli – continua e qualificata significa investire sulle persone, il principale patrimonio delle aziende. Aggiornarsi e valorizzare il capitale umano è ancora più strategico per un settore che ha un ruolo fondamentale nell'economia e nella tenuta del sistema Paese".I fondi - si legge - dovranno essere utilizzati dalledegli operatori finalizzate all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Dagli incentivi sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinatadelle azioni di formazione professionale sono ledi autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nelnazionaleoggetto didevono essere realizzati attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere e, considerando l'attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale.deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2021 e concludersi entro il 6 agosto 2021.Leper accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 1 febbraio 2021, sul sito della Società R.A.M. S.p.a., e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa - conclude la nota - "è fissato secondo differenti soglie che variano dai(con meno di 10 occupati) a(con 250 o più occupati), mentre i raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo massimo di 800mila euro. Le spese complessive inerenti l'attività didattica dovranno essere pari o superiori aldi tutti i costi ammissibili".