Autotrasporto, ANAS e CRI siglano protocollo d'intesa per la sicurezza

Ultimo aggiornamento: 17:46

(Teleborsa) - Incrementare la sicurezza di chi viaggia per trasportare le merci. Questo l'obiettivo del nuovoRedatto nell'ambito dellail documento – sottolinea Anas in una nota – "accende un faro sulle iniziative da mettere in campo per potenziare la sicurezza di chi percorre le strade Anas".Il protocollo intesa – spiega la nota – pone le basi per un'ampia collaborazione tra Anas e Croce Rossa Italiana che prevedeun progetto interamente dedicato agli autotrasportatori, categoria in prima linea durante l'emergenza sanitaria Covid-19. L'iniziativa si svolgerà,. Lungo questi tracciati sono state istituite, presso alcune aree di servizio e ristoro selezionate tra quelle presenti sulla rete Anas, alcuniper effettuare lo screening di temperatura, la consegna gratuita di confezioni di gel disinfettante, la distribuzione gratuita dei DPI, i dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti di lattice) e per fornire tutte le informazioni relative al Covid-19."Save the Trucker – ha dichiarato l– è un'iniziativa di Anas e Croce Rossa Italiana a tutela degli autotrasportatori per il contenimento della diffusione del Covid-19. In questi tempi difficili gli autotrasportatori non si sono mai fermati, garantendo il continuo rifornimento di merci e beni essenziali. Questo ha permesso a tutti noi, durante l'emergenza sanitaria, di restare a casa. L'accordo vuole essere uno strumento a supporto di questi lavoratori, che sono l'asse portante del nostro Paese, fornendo loro gli adeguati dispositivi di protezione individuali, a partire dalle mascherine"."Croce Rossa – ha dichiarato il– è impegnata da sempre in attività volte a promuovere e a potenziare misure di sicurezza per i singoli e per la collettività. Questo accordo con Anas è un punto di partenza molto significativo che pone al centro dell'attenzione la sicurezza di chi viaggia, soprattutto di chi lo fa per lavoro, in un momento in cui le attività economiche e produttive necessitano di interventi che ne favoriscano la ripresa"."Una delle priorità dell'Albo è la sicurezza degli autotrasportatori, sicurezza che passa anche attraverso attività come questa – ha commentato la–. Lavorare in piena sicurezza è fondamentale, ora ancora di più. Per questo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già nei primi giorni dell'emergenza ha messo a punto un Protocollo, siglato da tutte le associazioni di categoria e dalle rappresentanze sindacali, contenente i comportamenti e le attività da mettere in campo per coniugare la sicurezza dei lavoratori con la necessità di proseguire questa attività lavorativa così fondamentale per il Paese".Nell'ambito del protocollo d'intesa Anas e Cri – spiega la nota – stanno già lavorando alla messa a punto di altre iniziative dedicate ad un pubblico più vasto.