(Teleborsa) - La decisione di inserire nel decreto fiscale un aumento delle deduzione forfettarie delle spese non documentate degli autotrasportatori piace alle categorie di settore."La decisione di rimpinguare i fondi per le spese non documentate, nel rispetto di quanto sottoscritto a luglio con Unatras, va certamente nella linea giusta" ha commentato il. Conftrasporto definisce infatti "apprezzabili e orientate nella giusta direzione le intenzioni comunicate alle agenzie di stampa sui temi dell'autotrasporto"., ile laAlle, alla luce degli interventi inseriti nella legge di bilancio, secondo Conftrasporto "il rinvio al 2019 non pare essere la scelta idonea, in quanto interromperebbe un circuito virtuoso, peggiorando la competitività degli operatori nazionali".Il criterio da seguire sulla compensazione dell'accisa che renderebbe disponibili le risorse, per Conftrasporto-Confcommercio è quello della sostenibilità, per la compensazione dell'accisa. Vale insomma lo slogan "chi più inquina più paga".