(Teleborsa) - Una campagna che ha l'obiettivo ddelle imprese di autotrasporto a far rispettare idi guida fondamentali perin strada. Da lunedì 8 luglio parte ilper la campagna di formazione sullaper l'ambiente.Sono oltrestanziati per la sicurezza e il rispetto dell'ambiente riguardante la campagna, lanciata dal, in collaborazione con. La campagna serve anche per insegnare a risparmiare carburante e limitare l'usura del veicolo: la domanda di partecipazione al bando sarà consentita solo alle imprese che risultino regolarmente iscritte all'Albo.Benpotranno essere avviati aie dovranno sosteneree cone con l'ausilio di un simulatore di guida di livello tecnologico avanzato.