© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Possibile caos sulle strade e file di mezzicon marcia a passo d'uomo è il quadro che si prospetta per gli automobilisti nel primo esodo estivo di agosto reso più difficile dallo sciopero del personale addetto alle Autostrade. Per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 agosto, infatti, dipendentiinterrompendo il lavoro, per poi riprendere lo scioperoLo sciopero a "singhiozzo" è stato proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti, a causa dei "problemi" che sta incontrando laappunto in una fase critica della negoziazione.Nelle due giornate da bollino rossoche regola il diritto di sciopero nel settore del trasporto pubblico.