Autostrade, rientra l'allarme per la protesta dei camionisti anti green pass

Lunedì 27 Settembre 2021, 14:00







(Teleborsa) - Allarme rientrato per una protesta spontanea dei camionisti anti green pass. A quanto pare non c'è stato alcun rallentamento sulle autostrade italiane, nonostante i proclami di bloccare le corsie autostradali lanciati la vigilia.



"Blocchiamo le corsie", era l'appello apparso su Telegram e Whatsapp ieri, in relazione ad una protesta non organizzata da alcuna associazione sindacale, consistente nel procedere lentamente sulla corsia riservata ai camion a velocità massima di 30 km/h e con le quattro frecce accese in segno di riconoscimento.



Ma Conftrasporto, associazione di categoria aderente a Confcommercio, assicura che non c'è stato "alcun disagio lungo le autostrade italiane, nessun rallentamento: le merci partono e arrivano a destinazione secondo le modalità e i tempi previsti".



Conftrasprto esprime comunque "forte preoccupazione" in vista dell'entrata in vigore del Green Pass il prossimo 15 ottobre, data la carenza strutturale di autisti (circa 20mila) e l'alta percentuale di camionisti non vaccinati, che rischia di "produrre un forte impatto negativo sulla capacità di erogare i servizi necessari".