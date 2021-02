© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rafforza l'assistenza ai caselli per assistere gli automobilisti in vista dellodi quattro ore indetto per lunedìda Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica per gli addetti autostradali (nelle fasce 2.00-6.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00),La società fa comunque notare che per la giornata sono attesi, per le restrizioni alla circolazione anti-Covid. Tra le misure messe in campo da Autostrade c'è un'attenzione aa chi viaggia: presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà garantita la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti.Inoltre, il personale di viabilità, al fine di limitare i disagi e gli automobilisti potranno contare su: il servizio di infoviabilità sarà fornito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili (call center viabilità al numero 840.04.21.21; notiziari radio su Rtl 102,5 e Isoradio, l'app My Way e il sito www.autostrade.it) e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni.