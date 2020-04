Autostrade: pronti bandi da 432 milioni per attività di ingegneria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Gruppo Atlantia) annuncia il via adi euro,relativi a. Nelle prossime settimane, infatti, saranno emessi una serie di bandi di gara per attività di progettazione e assistenza tecnica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, verifiche alla progettazione, prove e verifiche sui materiali e collaudi.L'iniziativache – sottolinea ASPI in una nota – "sta dando concreto impulso alle azioni per sostenere e dare continuità al proprio piano di investimenti, lanciando una serie rilevante di gare per l'acquisizione di servizi di Ingegneria".e prevede servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza per alcuni interventi di manutenzione nelle tratte autostradali di. Tra le principali attività che riguardano i servizi di ingegneria messi a gara figurano lavori e interventi di ammodernamento complessivo della rete, come ad esempio il piano di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, l'ammodernamento di alcune tratte di barriere anti-rumore, interventi di manutenzione non ricorrente su tutta la rete nazionale gestita dalla società."In generale – sottolinea Autostrade in una nota – l'attivazione dei servizi di Ingegneria è unoperativa deglie delle attività dicontenuti nelrecentemente approvato dalla società. Il valore complessivo del piano è didi euro, nele prevedepari a".E' stata creata proprio in questi giorno una, che entrerà a regime a partire dal prossimoe, con oltretra tecnici e ingegneri specializzati, rappresenterà", con circa 250 ingegneri che saranno neo-assunti.Intantoprevisti dal Piano di Trasformazione che, grazie ad attività di progettazione già concluse negli scorsi mesi – sono opere già approvate dal MIT e confermate anche nel PEF (Piano Economico Finanziario) recentemente presentato dalla società –"Autostrade per l'Italia – conclude la nota – in una logica di continuità operativa e con lo scopo di dare un contributo concreto alla fase di ripresa economica del Paese, ha deciso di, auspicando un, che veda l'individuazione di una".