Autostrade per l'Italia, opere bloccate al MIT per 6 miliardi, già cantierabili nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In relazione all'esigenza di sper la realizzazione dellenecessarie al Paese,ricorda di esseregià nel 2019 - perdi euro complessivi.A questi si aggiungono. "Si tratta - sottolinea AsPI - di opere che hanno completato l'intero iter autorizzativo e sono attualmente bloccate, in attesa dell'autorizzazione finale da parte del Ministero competente".Le opere bloccate riguardano gliverso importanti, quali, e rappresentano iniziative non più procrastinabili in quanto collocate in aree strategiche per la competitività del Paese.Tra queste la(4,3 miliardi di investimenti previsti), rispetto alla quale è già stata realizzata da Autostrade per l'Italia la gran parte degli espropri necessari, il(0,7 miliardi di investimenti previsti) e terze e quarte corsie autorizzate sulla A1 nel tratto, sulla A14 nel trattoe sulla A11 nel tratto(1,1 miliardi di investimenti previsti).