Autostrade per l'Italia, Milvio nuovo direttore finanziario

(Teleborsa) - Alberto Milvio è il nuovo direttore finanziario di Autostrade per l'Italia (Aspi). A comunicarlo è la società, controllata da Atlantia: Milvio è stato nominato con effetto immediato chief financial officer e sostituisce Giancarlo Guenzi, che deteneva questa carica dal 2007.



Guenzi, specifica Aspi, mantiene il ruolo di vicepresidente della società con delega in materia di finanza e l'incarico di Cfo di Atlantia.



Milvio, sottolinea il gruppo, "vanta un'esperienza pluriennale maturata in posizioni di rilievo nel settore amministrativo e finanziario di primari gruppi quotati".



La società infine ringrazia Guenzi "per il contributo e la proficua attività' professionale prestata durante la lunga permanenza nel ruolo di chief financial officer" © RIPRODUZIONE RISERVATA