Autostrade, ministero: Aspi disponibile al calo del pedaggi in Liguria

Riduzione dei pedaggi autostradali in Liguria per circa 10 milioni di euro. È quanto è emerso nel corso della riunione che si è svolta oggi al Mit sulle emergenze in Liguria, Marche e Abruzzo. Nel corso della riunione, spiega una nota, Aspi ha manifestato la disponibilità a valutare misure di riduzione dei pedaggi sulla tratta ligure per un impatto stimato di 10 milioni. Il Mit ha chiesto che, in circostanze di analogo disagio su tutte le altre tratte gestite, il concessionario adotti uguali misure di agevolazione tariffaria.

Alla riunione voluta dalla ministra Paola De Micheli hanno partecipato, il capo di gabinetto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali, anche Aiscat, Polizia stradale, Protezione civile e il gestore autostradale Aspi. In merito alla situazione delle autostrade della Regione Liguria sono state verificate le soluzioni tecniche per limitare i disagi e accelerare la cantierizzazione inerenti alle verifiche e alla sostituzione delle barriere antirumore e antivento, oltre agli interventi per la sicurezza.

