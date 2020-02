Autostrade Meridionali valuta ricorso su gara per autostrada A3

(Teleborsa) - Autostrade Meridionali conferma che il Consorzio SIS si è aggiudicato in via provvisoria la nuova concessione per l'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.



La Commissione di gara del MIT - spiega una nota - si è riunita ieri nella quarta seduta pubblica, per determinare il punteggio assegnato alle offerte economiche pervenute e la relativa graduatoria. Espletata la verifica della anomalia dell'offerta del Consorzio SIS, la Commissione ha confermato la graduatoria stilata lo scorso 19 dicembre 2019, individuando il Consorzio stesso quale aggiudicatario provvisorio della nuova concessione.



Autostrade Meridionali ora è in attesa dell'autorizzazione del Ministero all'accesso agli atti di gara richiesto dalla società, al fine di poter valutare la sussistenza di possibili motivi di ricorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA