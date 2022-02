Autostrade Meridionali, Consiglio di Stato rigetta appello su A3 Napoli-Pompei-Salerno

(Teleborsa) - Autostrade Meridionali, concessionario quotato su Euronext Milan, ha comunicato che il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla società per la sentenza che aveva affermato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione a favore del Consorzio SIS della concessione delle attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. "La sentenza ha, in estrema sintesi, ritenuto che le valutazioni svolte dalla Stazione Appaltante in ordine all'offerta del Consorzio SIS fossero esenti da vizi", si legge in una nota.

Con la decisione odierna del Consiglio di Stato, il provvedimento di aggiudicazione a favore del Consorzio SIS risulta efficace e dunque nei prossimi mesi è atteso il subentro del nuovo concessionario nella attività di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei- Salerno.