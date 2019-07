Autostrade Meridionali chiude semestre con utile e ricavi in crescita

(Teleborsa) - Autostrade Meridionali chiude il primo semestre con un utile pari a 9,6 milioni di euro, in riduzione del 5,2% rispetto a 10,1 milioni del corrispondente periodo del 2018.



I ricavi si attestano a 45,4 milioni di euro, in discesa dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 (45,9 milioni di euro), a causa del calo dei volumi del traffico pesante.



L'EBITDA pari a 16,5 milioni di euro, in riduzione del 6% rispetto ai 17,6 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018, mentre l'EBIT è pari a 16,1 milioni di euro, in flessione del 6,3% rispetto a 17,2 milioni di euro realizzati nei primi sei mesi del 2018.











