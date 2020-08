Autostrade liguri, costituito gruppo lavoro MIT-Comitato Genova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è costituito ilper individuare le modalità di misurazione dele la quantificazione degli, conseguenti alle interruzioni e code che hanno interessato la Regione Liguria in questi ultimi mesi. Una situazione provocata dai molti cantieri aperti per le ispezioni delle gallerie e la manutenzione ordinaria e straordinaria condotta dalla società ASPI.Il Comitato "Salviamo Genova e la Liguria" sarà rappresentato al tavolo da Massimo Giacchetta, Paolo Odone, Giovanni Mondini, Giampaolo Botta e Giuseppe Tagnochetti. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parteciperanno ai lavori il responsabile della direzione competente Felice Morisco e il vice capo di gabinetto Giancarlo Caselli.Il gruppo di lavoro si vedrà in queste settimane per arrivare a presentare i primi dati ilin unapresso il MIT.