(Teleborsa) - Il giorno dopo la pubblicazione delleper la modifica dei, scende in campo ancheche chiede al Governo con una nota ufficiale l'immediata apertura di un confronto con le concessionarie autostradali "per verificare costruttivamente l'applicazione delle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".La, in quantoin concreto quali e quante parti modificare dei sistemi tariffari in vigore. Ed essendo quelle di ARTdelle concessioni, che le società del settore lamentano essere state definite senza alcun confronto di merito, il confronto tra Concedente e Concessionari chiesto da Confindustria è assolutamante necessario per evitare "l'apertura di un contenzioso che, dannoso e inaccettabile per le prospettive di ripresa e per l'immagine internazionale del nostro Paese".Molti osservatori considerano la situazione attuale analoga al pericoloso precedente del 2006, quando l'allora ministro delle Infrastrutture. Ne scaturì un duro contenzioso che causò il blocco degli investimenti per circa 2 anni. Nel 2008 la Corte di Giustizia Europea confermò le ragioni dei concessionari, sancendo in modo definitivo la non modificabilità unilaterale dei contratti di concessione sulla base del principio "pacta sunt servanda". La parola ora passa al Governo.