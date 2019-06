(Teleborsa) - "Nessun blocco agli investimenti dal nuovo sistema tariffario per i pedaggi autostradali varato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ma solo maggiori tutele per i fruitori delle autostrade".



Lo afferma il Codacons che ribadisce il proprio appoggio alla riforma del sistema tariffario, "in grado di garantire trasparenza ai fruitori dei servizi autostradali".