(Teleborsa) - "Questa vicenda non deve diventare una questione politica, deve prevalere il buon senso, la giustizia deve fare il suo corso e dobbiamo evitare polveroni politici che non ci portano da nessuna parte".



Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, interpellato dai giornalisti sulla revoca della concessione alla società Autostrade per l'Italia, controllata da Atlantia e, in particolare, sulle pressioni esercitate dal Movimento 5 Stelle, per la revoca. © RIPRODUZIONE RISERVATA