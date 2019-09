Atlantia ancora in calo a Piazza Affari

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atlantia scivola ancora in Borsa con il titolo in calo del 7,48% a 20,52 euro, con il M5s che torna a parlare di revoca e nel giorno in cui si riuniranno i cda della controllata Autostrade per l'Italia e di Edizione della famiglia Benetton. Secondo le indiscrezioni tra i temi sul tavolo ci sarebbe anche quello del futuro del ceo di Atlantia, Giovanni Castellucci. Il titolo ha avviato la seduta già in forte calo (-4,1%) per poi peggiorare ulteriormente.La società è in focus da venerdì scorso, sulla notizia di una nuova inchiesta per la documentazione relativa a duedella rete che fa capo ad Autostrade per l'Italia e ha portato alla sospensione di due dipendenti di Aspi. Atlantia, che sulla vicenda ha annunciato l'avvio di un, ha poi annunciato un radicale, mettendo a disposizione di chiunque tutta la documentazione relativa alla sua gestione.