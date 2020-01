© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Con importanti investimenti a carico della società e una serie di compensazioni, oltre alle risorse per Genova e alle esenzioni per ridurre i disagi di chi viaggia.Lo ha dichiarato, sottolineando come la tragedia del, la questione deisullo stato di manutenzione dei viadotti e il più recentedi una porzione della volta di una delle gallerie dell'siano vive. Abbiamo attuato una forte rotazione del management. Abbiamo rivoluzionato il sistema dei controlli, affidando a società terze le verifiche sullo stato dei viadotti e delle gallerie., con una forte accelerazione degli interventi triplicando le risorse investite., che comprenderà anche un focus particolare su ricerca e sviluppo, digitalizzazione e nuovi".E Savelli lo incalza, mettendo in evidenza come, chiamato alla guida dallo scorso febbraio appunto alla guida di Autostrade ereditando quello che era il compito di Giovanni Castellucci. Un compito pesante in un momento difficilissimo"Non commento queste cifre - ha risposto ha precisato Roberto Tomasi - e. Un accordo di questo tipo è possibile e doveroso, nell'interesse dei 7 mila lavoratori, degli stakeholders e di tutti gli italiani".L'intevista prosegue con la questione del subentro dell'Anas, che, in base da quatto stabilito dal Decreto Milleproroghe,anche per decine di migliaia di risparmiatori, oltre che per 7mila dipendenti diretti e per i lavoratori nell'indotto".E per quanto riguarda il fattoin quantoe che anche la, Roberto Tomasi ha così risposto:dello stato del sistema portuale ligure, del collasso del traffico stradale nella Regione, della sicurezza per gli automobilisti, i numerosi problemi da risolvere con Enti e Istituzioni, i controlli e le verifiche promesse...E poi gli ultimi affondi dell'intervistatore., ma sulla base della violazione del codice etico della nostra azienda"."È un modello che abbiamo: se applicato in modo