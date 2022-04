Autostrada A3 cambia gestione: affidata alla Salerno Pompei Napoli SpA

(Teleborsa) - A partire da oggi 1° aprile cambia la gestione dell'Autostrada A3 - Napoli-Pompei-Salerno è trasferita alla società "Salerno Pompei Napoli S.p.A.", grazie alla sottoscrizione del Verbale di subentro presso il MIMS.

La concessione è stata assegnata con regolare procedura di gara, che si è protratta nel tempo a causa del susseguirsi di molteplici ricorsi giudiziari attivati dai concorrenti. Il concessionario si è impegnato a proseguire il servizio in continuità, confermando i rapporti contrattuali in essere, compresi quelli relativi al personale in servizio, che non subiranno quindi alcuna variazione.

La nuova Convenzione ha una durata di 25 anni e prevede la realizzazione di nuovi investimenti per 389,2 milioni di euro, un adeguamento tariffario annuo medio dell'1,41%, il riconoscimento di una remunerazione pari 6,56% in linea con le indicazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il programma degli investimenti include l'adeguamento dei viadotti autostradali, la progressiva sostituzione delle barriere di primo impianto e l'ammodernamento degli impianti.

È previsto un corrispettivo allo Stato dell'importo complessivo di 70 milioni di euro a carico del concessionario non ribaltato in tariffa.