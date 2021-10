Autostrada A24, un altro viadotto demolito per adeguamento anti-sismico

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ancora un viadotto fatto esplodere sulla A24 Roma-L'aquila, dove prosegue l'azione di risanamento sismico dell'Autostrada dei Parchi. All'alba di ieri è stata fatta saltare con l'esplosivo la carreggiata Est del viadotto La Pastena, direzione Teramo, sul fianco scosceso di un pendio, ad oltre 1000 metri di quota, di fronte a Villagrande di Tornimparte.



La circolazione dei veicoli è stata interrotta nelle due carreggiate, per consentire l'abbattimento in condizioni di sicurezza, e riattivata dopo circa un paio d'ore.



La demolizione del viadotto è l'ennesima di un piano che punta a buttare giù ben 13 strutture per adeguare i ponti autostradali alle nuove norme sismiche in vigore in Italia dal 2018. Questo intervento dovrebbe essere l'ultimo prima dello stop forzato della stagione invernale.



La ricostruzione dovrebbe dare al viadotto una maggiore resistenza e durata, proteggendolo dall'aggressione degli agenti atmosferici ed adeguandolo alla normativa antisismica.,