Autonomia energetica: "Italia quintultima in Europa ma seconda per disponibilita` di risorse rinnovabili"

(Teleborsa) - L'Italia e` uno dei Paesi con la piu` bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5% dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5%. In termini comparativi, l'Italia e` quintultima in Ue davanti solo a Malta (2,7%), Lussemburgo (5,0%), Cipro (7,2%) e Belgio (22,4%). Allo stesso tempo, tuttavia, l'Italia e` tra i Paesi piu` virtuosi in termini di miglioramento dell'autonomia energetica, avendo aumentato il proprio livello di 9 punti percentuali tra il 2000 e il 2019. L'incremento dell'Italia e` pari a oltre 2 volte quello della Francia (3,7 punti percentuali) e oltre 4 volte quello della Spagna (1,8 punti percentuali). Questa crescita e` principalmente riconducibile allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili presenti sul territorio e ulteriormente sfruttabili. Considerando la fruibilita` di acqua, sole e vento sul territorio, l'Italia e` seconda in Ue per disponibilita` di fonti energetiche rinnovabili. Questi i principali dati che emergono dallo. Presentata oggi a Cernobbio in una conferenza stampa cui hanno preso partela ricerca ha l'obiettivo di qualificare come la valorizzazione delle fonti energetiche disponibili sul territorio italiano possa contribuire all'autonomia energetica del Paese e il ruolo chiave che ricoprono in questo percorso le regioni e i territori."Con questo studio e` stato possibile analizzare il potenziale delle regioni in termini di valorizzazione delle fonti energetiche disponibili, e di definire il contributo dei diversi territori per l'autonomia energetica del Paese all'interno dei vincoli normativi e strutturali esistenti – dichiara–. Sono gia` stati compiuti passi avanti in termini di sviluppo di produzione energetica da fonti rinnovabili, come mostra l'indice definito da Ambrosetti secondo cui l'Italia registra l'incremento piu` marcato fra i principali peer europei nel periodo 2000-2019. La possibilita` di ottimizzare ulteriormente la produzione a seconda delle peculiarita` delle singole regioni italiane, delle relative risorse disponibili e degli impianti gia` presenti, consentirebbe di attivare il pieno potenziale dell'Italia e di renderla meno soggetta a dinamiche esogene. Si tratta di un obiettivo raggiungibile solo attraverso un cambio di paradigma e il fondamentale coinvolgimento di istituzioni nazionali e locali, cittadini e imprese"."Veniamo da un'estate caratterizzata dal perdurare degli effetti di una crisi geopolitica ed economica e da quelli sempre piu` evidenti del climate change. Uno scenario che sta favorendo la consapevolezza della necessita` di utilizzare al massimo le fonti energetiche rinnovabili per rendere il Paese quanto piu` possibile autonomo e per accelerare il processo di decarbonizzazione e transizione ecologica – commenta–. Oggi, secondo l'indicatore elaborato da Ambrosetti, l'Italia e` quintultima in Europa per autonomia energetica ma e` seconda per disponibilita` di risorse rinnovabili sul proprio territorio. Ed e` proprio il pieno sfruttamento delle nostre fonti autoctone, quali acqua, vento, sole e rifiuti, che permetterebbe di triplicare l'indipendenza italiana dall'approvvigionamento energetico estero: un incremento di quasi quattro volte rispetto a quello rilevato negli ultimi 20 anni, a vantaggio di cittadini e imprese"."Il mutato contesto geopolitico mondiale ha messo al centro delle agende europee e nazionali il tema dell'autonomia energetica – afferma–. L'Italia e` il secondo Paese in Unione Europea per disponibilita` di fonti energetiche rinnovabili: queste risorse devono essere attivate il prima possibile, attraverso un forte coinvolgimento dei territori. La valorizzazione di acqua, vento, sole e rifiuti – attivabili rapidamente alla luce di tecnologie e vincoli correnti - puo` aumentare la nostra autonomia energetica di quasi 36 punti percentuali, contribuendo in modo sostanziale a garantire gli attuali livelli di consumo e raggiungere i piu` importanti traguardi di sostenibilita` e decarbonizzazione".Adottando una logica di rapida attivazione delle fonti energetiche sui territori, lo studio evidenzia come il potenziamento della produzione autoctona di energie rinnovabili consenta di aumentare l'autonomia energetica. Relativamente al, l'opportunita` di sviluppo in Italia – a tecnologie correnti e vincoli normativi e strutturali in essere – risulta pari a 105,1 GW addizionali, quasi 5 volte la capacita` installata odierna. Di questi GW incrementali, circa il 40% e` legato agli impianti installati sui tetti, mentre il 60% agli impianti a terra. In particolare, Lombardia, Sicilia e Puglia valgono insieme il 32% della potenza addizionale. Per quanto riguarda l', la valorizzazione delle opportunita` di sviluppo nei territori del Paese – a tecnologie correnti e vincoli normativi e strutturali in essere – abilita un incremento di potenza di 21,1 GW rispetto ad oggi, ovvero quasi 2 volte la capacita` attuale installata. In particolare, con 13,3 GW complessivi Sicilia, Puglia e Sardegna rappresentano il 63% dell'opportunita` di sviluppo legata all'eolico. Infine, la valorizzazione dell'– attraverso il repowering di impianti esistenti e lo sviluppo di impianti di mini-idroelettrico - abilita un incremento della potenza di 3,3 GW (concentrata in Lombardia, Trentino A. A. e Piemonte), oltre il 20% della capacita` idroelettrica oggi installata.Una quarta risorsa presente nel territorio, che si affianca alle fonti energetiche rinnovabili, sono i rifiuti. Una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, tramite anche il ricorso al recupero energetico, – rileva lo studio – consente infatti sia di abbattere il ricorso alle discariche sia di contribuire ad accrescere la produzione nazionale di energia elettrica. Nel complesso, l'Italia presenta oggi un'opportunita` di recupero energetico da rifiuti (urbani e speciali) e da fanghi di depurazione che ammonta a oltre 8 milioni di tonnellate. Valorizzare una simile opportunita` puo` abilitare una generazione elettrica di oltre 7 TWh, pari a circa il 2% dell'attuale fabbisogno annuale di generazione elettrica italiana. Un' efficace gestione di rifiuti e scarti di produzione puo`, inoltre, – evidenzia il report – creare le condizioni per lo sviluppo della filiera del biometano. Nello specifico, considerando la riconversione degli impianti di biogas oggi esistenti, la valorizzazione della FORSU e delle biomasse di integrazione, l'Italia puo` produrre circa 6,3 miliardi di m3 di biometano, circa il doppio della produzione nazionale di gas, l'8% del consumo nazionale di gas e il 22% delle importazioni di gas dalla Russia.Il rinnovato contesto energetico internazionale ha fatto emergere la centralita` del ruolo dell'autonomia energetica e della produzione domestica di energia e reso necessaria l'accelerazione lungo le traiettorie di sviluppo delineate dall'Unione Europea. Complessivamente, la valorizzazione di tutte le opportunita` di sviluppo legate ad acqua, vento, sole e rifiuti e coerentemente con le prospettive di elettrificazione dei consumi e di efficientamento energetico consentirebbe quasi di triplicare l'autonomia energetica italiana (raggiungendo un livello del 58,4%), ovvero 35,9 punti percentuali in piu` rispetto ad oggi e circa 4 volte l'incremento registrato negli ultimi 20 anni.