Locauto, Bnl capofila di un finanziamento da 31 milioni con Garanzia Italia di Sace

Sostenere la campagna 2021 di acquisto di veicoli e furgoni, destinati al noleggio a breve termine. Con questo obiettivo, Locauto, società attiva nei servizi di mobilità per aziende e privati nel settore automotive, ha ottenuto un finanziamento di oltre 31 milioni di euro da Bnl Gruppo Bnp Paribas, come capofila, insieme a Intesa Sanpaolo e Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di banche participants. Tale sostegno finanziario – spiega Bnl in una nota – si inserisce in un contesto economico ancora complesso, influenzato dall'emergenza Covid-19. L'operazione rientra nel programma "Garanzia Italia" Sace e ha come garante anche il Fondo Centrale di Garanzia. Il finanziamento è a 4 anni, nell'ottica di un accordo che vede Bnl in primis e Locauto in partnership nello sviluppo della strategia aziendale.

Il gruppo Locauto, nato nel 1979 con un core business di leasing e finanziamenti auto, opera ora nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine. È presente in 5 sedi, con oltre 60 uffici di noleggio in tutta Italia a copertura degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei principali centri cittadini con una flotta ogni anno più ampia.

"Il finanziamento – sottolinea Bnl – conferma l'attenzione e l'impegno delle banche al fianco del gruppo Locauto per sostenerne gli investimenti in veicoli moderni e tecnologici, in linea con le esigenze di innovazione e sicurezza che il mercato richiede. A ciò si aggiunge la possibilità per Locauto di essere protagonista anche sul fronte della sostenibilità ambientale, grazie ad una flotta sempre più green, riducendo le emissioni di CO2 e sensibilizzando i propri clienti verso un ambiente più sano ed attento al benessere collettivo".

Ultimo aggiornamento: 14:47

