Automotive, SOGEFI chiude trimestre in rosso. Coronavirus pesa su ricavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'impatto del coronavirus pesa sui risultati di Sogefi società del Gruppo CIR attiva nella produzione di componenti per autoveicoli nei settori Aria e Raffreddamento, Filtrazione e Sospensioni.rispetto a un utile di 1,6 milioni nel primo trimestre 2019., in calo dagli 11,3 milioni nel primo trimestre 2019. Nei primi tre mesi dell'anno, in flessione del 10,2% a cambi correnti e dell'8,8% a cambi costanti su base annua. Nei primi due mesi dell'anno i ricavi a cambi costanti avevano evidenziato una crescita dell'1%, grazie al buon andamento di tutte le aree geografiche ad eccezione della Cina. Neltenuto conto delle circostanze determinate dalla, è stata registrata una, calo che – fa sapere la Società – ha riguardato tutte le aree geografiche e tutte le divisioni. L'Allo stato attuale – spiega Sogefi –. Tutti gli elementi che concorrono alla formulazione di previsioni per l'esercizio restano, infatti, – continua la Società – totalmente incerti: l'evoluzione della pandemia, le risoluzioni delle autorità in materia di ripresa delle attività economiche oggi in lockdown ed infine, in seguito all'eventuale ripresa dell'attività, la reazione della domanda, in un contesto di grave recessione quale quello che potrebbe delinearsi in diverse regioni del mondo. In questo scenario. Nel dettaglio sono state implementate "misure per ridurre i costi e contenere al massimo gli esborsi per costi correnti ed investimenti non strettamente necessari; si procede regolarmente ad assessment sulle posizioni di liquidità, tenendone informato il Consiglio di Amministrazione, rapportandosi con i propri partner finanziari, e si prepara alla ripresa, prevedendo standard di sicurezza rafforzati per il personale e flessibilità dei costi, in rapporto a volumi che saranno per una fase penalizzati dalle circostanze.Ciononostante, – evidenzia Sogefi –. A livello mondiale le più recenti fonti settoriali prevedono, infatti, cheGuardando aiil mercato automobilistico mondiale ha registrato tassi di decrescita verificatisi in precedenza solo durante la crisi del 2009. Larispetto al primo trimestre del 2019:Al momento l'attività in Cina è ripresa, con volumi ridotti, dalla metà del mese di marzo, mentre resta ferma nelle restanti aree ed i tempi e le modalità di riapertura permangono del tutto incerti. Inoltre – sottolinea la Società– il mercato automotive, già prima della diffusione della pandemia, registrava una fase di debolezza, dopo l'inversione di tendenza verificatasi a metà del 2018, con una produzione mondiale in calo del 5,8% nel 2019 e nuovamente in flessione all'inizio del 2020.Per quanto riguarda Sogefi la produzione è stata sospesa dapprima in Cina e poi, nella seconda parte del mese di marzo, in tutti gli stabilimenti ad esclusione di quello ubicato in Usa, parzialmente attivo. Allo stato attuale la produzione in Cina è stata riavviata, facendo seguito alla riapertura di quasi tutti i principali clienti.